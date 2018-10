“O jornalismo é uma componente essencial da democracia”, diz Presidente da República

Marcelo Rebelo de Sousa esteve hoje presente naquela que foi a primeira sessão do ciclo “Jornalistas no Palácio”, ao lado de José Alberto Carvalho.

O Presidente da República esteve esta terça-feira no Palácio de Belém ao lado do pivot da TVI, José Alberto Carvalho, que falava à margem do ciclo “Jornalistas no Palácio”. Sobre o que é o jornalismo, Marcelo Rebelo de Sousa mostrou ter uma opinião muito vincada e positiva: “Serem bons cidadãos, façam o que fizerem na vida, percebam que [o jornalismo] é uma componente essencial numa democracia”, disse o chefe de Estado, sublinhando “é muito importante perceber o peso da comunicação social e saber lidar com a comunicação social”.

Esta é uma iniciativa que pretende juntar, em Belém, vários jovens e profissionais de diferentes áreas, tendo o encontro começado primeiro com escritores, cientistas e agora foi a vez dos jornalistas. Mais tarde estarão presentes no Palácio de Belém os artistas plásticos, informou Marcelo. “Daqui até ao fim do mandato há tempo para mais uns ciclos”, disse o governante.

Durante o encontro, escreve o jornal Público, o jornalista José Alberto Carvalho começou por dar um conselho e deixou um alerta: “Não façam planos. Vocês devem estar permanentemente atentos nesta época de profunda mudança em que não há GPS para nos dizer o caminho certo para praticamente nada na vida”.