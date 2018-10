Presidente de Turismo do Porto e Norte fica detido até serem conhecidas as medidas de coação

O presidente do Turismo do Porto e do Norte, Melchior Moreira, vai continuar detido até serem conhecidas as medidas de coação.

Melchior Moreira foi detido pela Polícia Judiciária do Porto na sequência da Operação Éter.

As medidas de coação serão conhecidas esta quinta-feira, pelas 16hh00, informou a defesa do arguido.

Os outros quatro arguidos – Manuela Couto, Isabel Castro, Gabriela Escobar e João Agostinho – vão aguardar pelas medidas de coação em liberdade, escreve o Correio da Manhã.

Em causa está um esquema de corrupção em que foram desviados vários milhões de euros para fins particulares.

Na chamada Operação Éter “realizaram-se 11 buscas, domiciliárias e não domiciliárias, nas regiões de Porto, Gaia, Matosinhos, Lamego, Viseu e Viana do Castelo e estiveram envolvidos 50 elementos da Polícia Judiciária, incluindo inspetores, peritos informáticos e peritos financeiros e contabilísticos”.

Recorde-se que o SOL revelou em julho as empresas que lucraram milhões de euros com o esquema montado pelo antigo deputado do PSD, Melchior Moreira.