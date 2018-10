Mourinho perde em Old Trafford frente à Juventus

Paulo Dybala foi o autor do único golo da partida, depois de um cruzamento de CR7

O Manchester United recebeu a equipa italiana de Cristiano Ronaldo, mas não consegui ser mais forte.

a Juventus venceu os ingleses em Old Trafford por 1-0, golo marcado por Paulo Dybala, depois de um cruzamento do craque português junto à linha de fundo do lado direito que ainda passou por Cuadrado e Smalling. Dybala só precisou de e empurrar para o fundo da baliza de De Gea.

No grupo H, a Juventus fecha a terceira jornada da fase de grupos com mais cinco pontos que a equipa treinada por José Mourinho, que segue em segundo lugar.