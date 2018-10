Caso dos emails. Google revela dados dos autores dos blogues ao Benfica

A Google deu ao Benfica dados sobre os autores dos blogues que terão divulgado emails com informações confidenciais sobre os processos em que o clube está envolvido.

Avançada pelo jornal norte-americano “The New York Times”, a notícia inclui declarações de um responsável do clube da Luz, que se mostrou disponível “apenas” para “confirmar” que o Benfica chegou “a um acordo com essas plataformas digitais”. Além da Google, estão em causa outras plataformas nas quais estão alojados os blogues envolvidos na polémica, conhecida como “caso dos emails”.

O jornal norte-americano cita ainda a tecnológica, que em comunicado refere que “notificou os utilizadores em questão dando-lhes uma oportunidade para responder ao processo legal a decorrer nos tribunais dos Estados Unidos”.

Ao “The New York Times”, um dos autores notificados pela Google - responsável pelo blogue “Artista do Dia”, afeto ao Sporting e cuja identidade terá, segundo o mesmo jornal, sido passada pela Google aos encarnados -, frisou que não tinha sido responsável pela fuga e, como muitos outros, tinha escrito sobre um tema de grande interesse público. “Pensei que a Google e os milhares de milhões de utilizadores dos seus serviços estavam protegidos por uma empresa com princípios e, acima de tudo, respeito pelos utilizadores que confiam nas suas plataformas. Acho que [este caso] abre um precedente muito sério que só vai permitir que permaneçam anónimos aqueles que têm possibilidades financeiras”, acrescentou na resposta ao email do “The New York Times”.

O caso, de resto, remonta a abril, quando o Benfica apresentou uma queixa na justiça norte-americana para que pudesse ter acesso à identidade dos autores dos blogues que divulgaram informação proveniente de emails e ficheiros confidenciais do clube.