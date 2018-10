Ronaldo tira selfie com adepto que invadiu o campo e é aplaudido de pé em Old Trafford | VÍDEO

Cristiano Ronaldo não poderia ter sido melhor recebido no regresso à sua antiga casa de Old Trafford.

Aplausos, gritos e uma ovação de pé. CR7 teve direito a tudo, até a tirar uma selfie com um adepto que tinha invadido o campo.

Nem a derrota do Manchester United por 1-0 com a Juventus, em jogo para a Champions, abateu os adeptos dos Red Devils que parecem continuar com saudades de Ronaldo que jogou com a camisola encarnada entre 2003 e 2009.

Aliás o título de Melhor do Mundo foi conquistado pela primeira vez em 2008 ao serviço do Man United.