Hugo Pires sucede a Helena Roseta na coordenação do grupo de Habitação

Hugo Pires é o novo coordenador do grupo de trabalho sobre arrendamento e habitação, depois de Helena Roseta se ter demitido na última terça-feira.

A notícia de que o deputado socialista assumirá a coordenação do grupo parlamentar foi avançada pela agência Lusa, que cita fonte do grupo. De acordo com a TSF, a informação de que o secretário nacional para a Organização do PS foi o escolhido para substituir helena Roseta foi comunicada ontem à noite aos deputados socialistas.

A deputada e arquitecta Helena Roseta demitiu-se da coordenação do grupo de trabalho sobre arrendamento e habitação, depois de o PS ter pedido, pela terceira vez, a suspensão das votações indiciárias sobre os diplomas que alteram a leis das rendas.

"Não vou ficar a coordenar o grupo de trabalho quando tenho uma divergência com a direção da bancada parlamentar do PS", declarou Helena Roseta.

O PS não tem o apoio dos parceiros de esquerda para algumas propostas, o PCP é contra qualquer benefício fiscal concedido a senhorios, e, por isso, os socialistas tentaram negociar alguns consensos com o PSD. O Bloco de Esquerda queria ver também resolvida a questão das rendas apoiadas, até para fechar as suas propostas no debate de especialidade no Orçamento do Estado para 2019.

Ao i, Helena Roseta garantiu que “adiar sucessivamente votações porque não se tem maioria” é “um comportamento contrário às regras democráticas”.

Segundo a Lusa, vão também integrar o grupo de trabalho Nuno Sá e Luís Vilhena.

Hugo Pires, eleito pelo círculo eleitoral de Braga, é arquiteto. O deputado, de 39 anos, pertence às comissões de Economia, Inovação e Obras Públicas, à comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação e ainda à comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.