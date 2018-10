Jovem detido por procurar na 'Dark Web' rapariga para matar, violar e comer

Um jovem, de 21 anos, foi preso no Texas, no início desta semana, depois de uma operação secreta revelar que este queria matar uma rapariga para ter relações sexuais com o cadáver e posteriomente comê-lo.

Segundo o ‘New York Post’, Alexander Nathan Bathen publicou vários anúncios na ‘Dark Web’, a chamada Internet obscura, à procura de ajuda para satisfazer os seus desejos de necrofilia e canibalismo.

Ao descobrirem o caso, as autoridades começaram a investigar o suspeito através de uma troca de mensagens com um polícia disfarçado, que ofereceu a filha menor de idade para os desejos de Barter.

O homem rapidamente respondeu e admitiu de forma muito explícita o que procurava: "Quantos anos tem a tua filha? Podemos matá-la?”, afirmou, de acordo com as autoridades.

O agente terá demonstrado que estava disponível para o ajudar a matar a filha num hotel e bastou isso para prender o jovem, que acabou por ser detido quando saía de casa para se encontrar com o homem e com a futura a vítima, na posse de uma faca. Ao ser confrontado pelas autoridades, admitiu tudo, confessando que tinha o objetivo de matar, violar e comer a menor.

O suspeito chegou mesmo a aconselhar o polícia a comprar um telemóvel novo depois do crime.

O caso vai agora ser julgado em tribunal.