Redes sociais. Nuno Markl segue ‘conselho’ de José Carlos Malato

Uma pessoa muito entendida em redes sociais, aconselhou-me a só ‘postar’ fotos em que apareço super alegre, em situações de extasiante felicidade, sem sombra de problemas, tristeza, mau humor ou gorduras. Posso mostrar uma certa melancolia (pouca), ou um ar contemplativo. Também me sugeriu maquilhagem, cara, braços e pernas hidratados, fato de banho, (conforme a estação do ano), e poses ousadas, MAS sem cair no exagero. As fotos familiares devem conter crianças, se as houver, caso contrário, cães ou gatos. Um sunset ou pôr-do-sol também cai bem. Se eu não conseguir cumprir todas estas regras, há empresas especializadas que podem ajudar-me a gerir o bicho. Não fica assim tão caro e são ❤️❤️ garantidos. Até me disse quantos, mas agora não me estou a lembrar. Fiquei de pensar e fiquei parvo também.😜😂 #hajapaciência #aoqueistochegou #podealguémserquemnãoé #josecarlosmalato

