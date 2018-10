Cristiano Ronaldo feliz por reencontrar Alex Ferguson

A Juventus de Cristiano Ronaldo deslocou-se a Old Trafford para jogar a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. No final, a equipa italiana venceu o Manchester United treinador por José Mourinho por 1-0.

Para memória futura, fica a impressionante receção dos adeptos do Machester United ao melhor jogador do mundo que muitas alegrias deu ao clube inglês.

No final da partida, Cristiano Ronaldo agradeceu o apoio dos adeptos ingleses e colocou uma fotografia no Instagram acompanhado do seu antigo treinador Alex Ferguson: "Um grande treinador e, acima de tudo, um homem fantástico. Ensinou-me muitas coisas dentro e fora do campo. Que bom vê-lo em boa forma, chefe!", escreveu Cristiano Ronaldo.

Em relação ao jogo, o internacional português mostrou-se satisfeito com mais uma vitória da Juventus na Liga dos Campões: "Esta foi uma importante vitória num jogo bastante emocional para mim. Foi grandioso voltar a jogar em Old Trafford. Agradeço a todos os fãs pela receção e apoio que me deram".