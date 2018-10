Brasil. Bolsonaro desce nas sondagens

O candidato do PSL subiu na taxa de rejeição para 40%

A mais recente sondagem da Ibope sobre as próximas eleições do Brasil, divulgada ontem, apresenta uma novidade: a descida de Jair Bolsonaro, candidato do PSL, em todos os parâmetros. Os votos válidos desceram de 59% para 57%, os votos totais desceram dois pontos percentuais e a taxa de rejeição subiu de 35% para 40%.

Por outro lado, o candidato do PT Fernando Haddad não apresentou uma subida consistente, mas viu a taxa de rejeição descer seis pontos percentuais, 41%.

De acordo com alguns especialistas, a ideia transmitida pela campanha de Bolsonaro, de que a segunda volta seria avassaladora, já não é uma realidade. Apesar de ser muito difícil uma reversão até domingo, esta descida de Bolsonaro pode trazer mais dificuldades no futuro ao candidato do PSL.