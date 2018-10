Encontrados engenhos explosivos no correio de casa de Hillary Clinton e Barack Obama

Esta quarta-feira, os serviços secretos dos EUA anunciaram que foram encontrados dois "pacotes suspeitos" nos correios de casa de Barack Obama e da antiga secretária de Estado e candidata à presidência, Hillary Clinton.

De acordo com o New York Times, os pacotes continham engenhos explosivos semelhantes aos que foram encontrados no correio de casa do multimilionário George Soros, ontem à noite.

Não houve quaisquer vítimas envolvidas nestes três incidentes, e sabe-se que o engenho explosivo encontrado em casa do multimilionário, em Nova Iorque, foi detetado por um funcionário e depois detonado pelas autoridades competentes.

A polícia local confirmou ainda que se tratava de uma bomba de fabrico artesanal.

"No dia 23 de Outubro de 2018 à noite, os Serviços Secretos recuperaram um pacote endereçado à antiga primeira Dama Hillary Clinton em Westchester County, Nova Iorque. Esta manhã, dia 24 de Outubro de 2018, os Serviços Secretos interceptaram um segundo pacote endereçado ao antigo Presidente Barack Obama, em Washington D.C.", pode ler-se no comunicado emitido pelos serviços secretos norte-americanos, que foi partilhado pela jornalista da CNN, Elizabeth Landers.

Na mesma nota, lê-se ainda que os funcionários das respetivas casas fazem a triagem do correio, e identificaram os pacotes suspeitos.