Georgina partilha vídeo nas redes sociais que está a gerar indignação | VÍDEO

A namorada de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, partilhou um vídeo nas redes sociais onde aparece a treinar na companhia dos filhos do internacional português. No entanto, as imagens estão a gerar alguma indignação e já foram alvo de muitas críticas.

Em causa está o facto de um dos gémeos, Mateo, estar a chorar enquanto Georgina continua a treinar.

"A criança está a chorar, desnaturada"; "Dá atenção ao teu filho, só será criança uma vez e exercícios podes fazer noutro momento", são estes alguns dos comentários que se podem ler no vídeo partilhado pela modelo espanhola.

Mas houve quem saísse em defesa de Georgina: "Isto é uma super mãe. Faz exercícios, enquanto cuida das crianças.", lê-se ainda.