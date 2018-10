Serviços Secretos negam interceção de bomba que tinha como alvo a Casa Branca

A CNN tinha avançado inicialmente que as autoridades intercetaram, esta quarta-feira , um engenho explosivo endereçado para a Casa Branca, residência oficial do presidente dos EUA, mas a informação foi já foi negada pelos Serviços Secretos, que informaram que apenas foram intercetados dois engenhos explosivos: um na casa do antigo presidente Barack Obama e um outro na casa da antiga Secretária de Estado, Hillary Clinton.

No entanto, foi detetado um explosivo no edifício da CNN.

Time Warner Center – where CNN's New York offices are located – was just evacuated. The alarm went off as @jimsciutto and @PoppyHarlowCNN were on air reporting the packages sent to the Clintons and Obamas. @ShimonPro reporting it was over "a suspicious package." pic.twitter.com/EYBsytil0o