Casa Branca condena "tentativas de ataques violentos" contra Obama e Hillary Clinton

A Casa Branca já reagiu aos incidentes e condena as tentativas de ataques violentos que visavam Barack Obama e Hillary Clinton.

"Condenamos as tentativas de ataques violentos contra o Presidente Obama, o Presidente Clinton, a Secretária Clinton e outras figuras públicas. Esses atos terroristas são desprezíveis, e qualquer responsável será PUNIDO em toda a extensão da lei. Os Serviços Secretos dos Estados Unidos e outras agências de aplicação da lei estão a investigar e tomarão todas as medidas apropriadas para proteger qualquer pessoa ameaçada por esses covardes. ”, lê-se no comunicado enviado pela Casa Branca, residência oficial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Esta quarta-feira, os serviços secretos dos EUA anunciaram que foram encontrados dois "pacotes suspeitos" nos correios de casa de Barack Obama e da antiga secretária de Estado e candidata à presidência, Hillary Clinton.

De acordo com o New York Times, os pacotes continham engenhos explosivos semelhantes aos que foram encontrados no correio de casa do multimilionário George Soros, ontem à noite.

Não houve quaisquer vítimas envolvidas nestes três incidentes, e sabe-se que o engenho explosivo encontrado em casa do multimilionário, em Nova Iorque, foi detetado por um funcionário e depois detonado pelas autoridades competentes.

A polícia local confirmou ainda que se tratava de uma bomba de fabrico artesanal.