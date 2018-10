Novo coordenador do PS tem empresas no setor imobiliário

O nome escolhido pelo PS para dirigir o grupo parlamentar de trabalho sobre habitação, Hugo Pires - em substituição de Helena Roseta -, tem várias empresas no setor imobiliário.

A CRIAT, uma empresa de Braga que trabalha no setor da “Arquitetura, Engenharia e Construção”, é detida pelo deputado do Partido Socialista, assim como é ainda detentor de uma outra empresa, a CRIAT Imobiliária, que tem a sua sede em Amares e é especializada em “investimentos imobiliários”.

Estas informações estão incluídas na declaração de interesses do deputado, que foi entregue na Assembleia da República e, segundo o documento, o deputado é titular da totalidade do capital social da CRIAT e foi sócio-gerente da empresa entre 2014 e 2015, onde era remunerado. No entanto, o mesmo regista indica que Hugo Pires é agora gerente não remunerado, situação que teve início a 1 de abril deste ano.

Recorde-se que Hugo Pires é o novo coordenador do grupo de trabalho sobre arrendamento e habitação, depois de Helena Roseta se ter demitido na última terça-feira.

A deputada e arquitecta Helena Roseta demitiu-se da coordenação do grupo de trabalho sobre arrendamento e habitação, depois de o PS ter pedido, pela terceira vez, a suspensão das votações indiciárias sobre os diplomas que alteram a leis das rendas.