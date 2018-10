Homem procurado pela polícia é igual a Ross Geller... Sim, a personagem dos Friends

Quando deixou um apelo na sua página oficial no Facebook, a polícia de Blackpool, em Inglaterra, estava longe de pensar que a sua publicação se tornaria viral.

Tudo começou com um simples ‘post’ a pedir ajuda à população. “Reconhece este homem? Queremos falar com ele sobre um roubo que ocorreu no dia 20 de setembro, num restaurante em Blackpool. Se conhece esta pessoa, envie um e-mail para 7798@lancashire.pnn.police.uk com o código LC-20180920-0670. Obrigado pela ajuda”, lê-se na publicação. Até aqui, nada de extraordinário. O que é hilariante é a fotografia que acompanha este texto. Vê parecenças com algum ator de televisão?

O ‘post’ foi rapidamente ‘inundado’ por milhares de comentários de utilizadores que repararam nas parecenças entre este homem e David Schwimmer, o ator que dá vida a Ross na conhecida série ‘Friends’.

Entretanto, milhares de pessoas comentaram a publicação com piadas relacionadas com a série norte-americana, mas o comentário que teve mais reações foi o da própria polícia de Blackpool: “Obrigado a todos pelas repostas rápidas. Nós investigámos as informações que nos chegaram e confirmámos que David Schwimmer estava nos EUA naquela data. Lamentamos que tenha de ser assim”.