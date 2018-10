EUA. Presidente da Câmara de Nova Iorque diz que “situação está normalizada”

Esta quarta-feira, o presidente da Câmara de Nova Iorque, Bill de Blasio, confirma que os incidentes de hoje foram tratados como “ato terrorista”, mas que apesar de tudo a situação já está “normalizada”.

“Não há mais ameaças e todos podem retomar a sua vida normal”, disse o presidente.

Recorde-se que esta quarta-feira, os serviços secretos dos EUA anunciaram que foram encontrados dois "pacotes suspeitos" nos correios de casa de Barack Obama e da antiga secretária de Estado e candidata à presidência, Hillary Clinton.

De acordo com o New York Times, os pacotes continham engenhos explosivos semelhantes aos que foram encontrados no correio de casa do multimilionário George Soros, ontem à noite.

A polícia local confirmou ainda que se tratava de uma bomba de fabrico artesanal.

"No dia 23 de Outubro de 2018 à noite, os Serviços Secretos recuperaram um pacote endereçado à antiga primeira Dama Hillary Clinton em Westchester County, Nova Iorque. Esta manhã, dia 24 de Outubro de 2018, os Serviços Secretos interceptaram um segundo pacote endereçado ao antigo Presidente Barack Obama, em Washington D.C.", pode ler-se no comunicado emitido pelos serviços secretos norte-americanos, que foi partilhado pela jornalista da CNN, Elizabeth Landers.

Além das casas do antigo presidente dos EUA e de Hillary Clinton, também o edifício da CNN em Nova Iorque, o Time Warner Center, foi evacuada depois de ser intercetado um pacote suspeito que seria, alegadamente, endereçado ao antigo diretor da CIA, John Brennan.

A Casa Branca também já reagiu aos incidentes e condena as tentativas de ataques violentos.

"Condenamos as tentativas de ataques violentos contra o Presidente Obama, o Presidente Clinton, a Secretária Clinton e outras figuras públicas. Esses atos terroristas são desprezíveis, e qualquer responsável será PUNIDO em toda a extensão da lei. Os Serviços Secretos dos Estados Unidos e outras agências de aplicação da lei estão a investigar e tomarão todas as medidas apropriadas para proteger qualquer pessoa ameaçada por esses covardes. ”