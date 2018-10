UEFA Youth League. FC Porto perde em Moscovo (2-1)

Dragões desperdiçaram a oportunidade de se isolar no primeiro lugar do grupo D

A equipa de sub-19 do FC Porto perdeu esta quarta-feira em Moscovo, frente ao Lokomotiv, por 2-1, na terceira jornada da fase de grupos da UEFA Youth League. Os jovens dragões desperdiçaram assim a oportunidade de passar para o primeiro lugar do grupo D, pertença agora precisamente do conjunto russo.

O FC Porto até entrou melhor na partida, mas viria a sofrer o primeiro golo logo aos 13 minutos, com Kul à boca da baliza a desviar o passe de Iosifov. Os dragões reagiram, com Fábio Silva a testar as atenções do guardião russo e Romário Baró a cabecear à trave, até que aos 34' surgiu mesmo o golo azul-e-branco por intermédio de Fábio Silva, que já havia marcado a Schalke 04 e Galatasaray.

Na segunda parte, porém, os comandados de Mário Silva entraram com menos gás e o Lokomotiv aproveitou da melhor forma: aos 61', Diogo Costa não conseguiu deter um livre descaído para o flanco esquerdo batido por Mironov, resultando daí o 2-1 final. No lance seguinte, Leandro Vieira viu o segundo amarelo e deitou completamente por terra as esperanças portistas de voltar ao jogo.

Com quatro pontos (a três do Lokomotiv), o FC Porto partilha agora o segundo lugar com o Galatasaray, que bateu o Schalke 04 na Turquia por concludentes 3-0, naquela que foi a sua primeira vitória na prova. Já os alemães são últimos, com apenas um ponto.