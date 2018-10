CNN partilha imagens de pacote suspeito que chegou ao edifício | FOTO

A estação de televisão partilhou há breves minutos uma fotografia do pacote suspeito que chegou ao edifício Time Warner Center, onde funcionam os escritórios da CNN.

Recorde-se que todo o edifício do canal de televisão foi evacuado esta quarta-feira, após ter sido intercetado um engenho explosivo.

As autoridades já informaram que a situação “está normalizada”.

This is a photograph of the suspicious package sent to the CNN building in New York City earlier this morning. Police say it appeared to be a live explosive device. https://t.co/aG9JsTfwhx pic.twitter.com/tcICHJErda