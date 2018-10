Trânsito cortado em algumas ruas de Lisboa devido a manifestação de polícias

A manifestação de polícias, que se realiza esta quinta-feira, irá condicionar o trânsito em Lisboa, alertou a Polícia de Segurança Pública (PSP).

O protesto, organizado pela Comissão Coordenadora Permanente (CCP) dos Sindicatos e Associações dos Profissionais das Forças e Serviços de Segurança, irá decorrer a partir das 17h00, entre a Praça do Comércio e a Assembleia da República. A manifestação irá passar pela Rua do Arsenal, Largo do Corpo Santo, Rua Bernardino Costa, Praça Duque da Terceira, Avenida 24 de Julho, Avenida D. Carlos I e Rua Correia Garção, terminando em frente ao Parlamento.

A PSP alertou esta quarta-feira que, a partir das 17h00 de amanhã, a circulação dos elétricos e autocarros da Carris na zona da Assembleia da República será encerrada. O trânsito geral será fechado às 18h00.

Recorde-se que elementos da PSP, Guarda Nacional Republicana (GNR), Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), guardas prisionais, Polícia Marítima e Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) realizam amanhã uma manifestação para protestarem contra o congelamento das carreiras e a falta de efetivos e de investimento.