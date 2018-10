Bruno de Carvalho volta a perder em tribunal em 'guerra' contra o Sporting

Bruno de Carvalho acabou de perder a terceira providência cautelar que interpôs contra o Sporting.

O ex-presidente tinha pedido a revogação das sanções disciplinares decididas pela Comissão de Fiscalização, mas perdeu, uma vez mais, a ‘guerra’.

Além de Bruno de Carvalho, a providência foi também movida por Alexandre Godinho – ex-vogal do Conselho Diretivo – e por Trindade Barros, que fez parte daquela que foi chamada de Comissão Transitória da MAG, já mesmo no final do mandato de Bruno de Carvalho.

Recorde-se que os três acusavam a Comissão de Fiscalização de imparcialidade e perseguição, mas o tribunal entendeu que os argumentos dos ex-dirigentes não eram válidos e recusou a pretensão destes em anular as decisões do órgão que desempenhou, provisoriamente, as funções do Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting.