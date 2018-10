Ténis. João Sousa afastado na primeira ronda do ATP de Basileia

João Sousa caiu esta quarta-feira na primeira ronda do ATP 500 de Basileia, na Suíça. O tenista português, atual n.º 48 do ranking mundial, perdeu com o espanhol Roberto Bautista-Agut, 26.º do mundo, em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-3, num embate que durou precisamente hora e meia.

A partida ficou marcada pelas muitas quebras de serviço: 12 em 19 jogos. Ao todo, Sousa e Bautista-Agut já se defrontaram em nove ocasiões, com a balança a pender decisivamente para o lado do espanhol: sete vitórias, contra apenas duas do português.

João Sousa, que no último fim de semana esteve no CIF a ajudar Portugal a conseguir a permanência na Taça Davis, vai agora partir para Paris, onde na próxima semana disputará o ATP 1000, o seu último torneio da temporada.