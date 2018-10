Costuma perder as meias na máquina de lavar a roupa? Há uma explicação científica para isso...

Sabia que, no Reino Unido, cada pessoa perde em média 15 meias por ano? Sim, é mesmo verdade.

Há quem considera que tu não passa apenas de um mito urbano, mas outras pessoas garantem que isto aconteça e há, inclusivamente, uma fórmula matemática que prevê qual é a probabilidade que uma das meias desapareça na máquina de lavar a roupa.

De acordo com um estudo realizado pela Samsung, as meias não se perdem só por mau funcionamento da máquina de levar, ainda que esta possa ser uma das justificações.

O Estudo diz que as meias se "perdem" na máquina por uma questão cognitiva: o nosso cérebro ganha a "ilusão de uma coisa que ocorreu, mas que na verdade não aconteceu".

A Samsung, no estudo que fez, diz que existem alguns elementos psicológicos que contribuem para a perda das meias. O primeiro é o da difusão da responsabilidade - que explica que se perdem mais meias quanto maior é a família. "Quanta mais pessoas habitarem na casa, maior será a difusão da responsabilidade. Se uma pessoa põe a roupa na máquina, espera que quem a tirar o faça de forma correta. Se posteriormente notarem a falta de uma meia, ficarão a pensar que foi a outra pessoa a tê-la perdido", lê-se no estudo.

Depois, avança-se com a teoria visual: normalmente, as pessoas procuram os objetos que perdem nos locais mais óbvios e, portanto, o estudo refere que, na maioria das vezes, as pessoas não fazem uma busca exaustiva por aquilo que estão a procurar. Não há esforço físico nem mental.

Além disto, existe ainda a teoria de que as pessoas costumam relacionar a lavagem de roupa a uma tarefa doméstica que é aborrecida e, portanto, como dizem ser uma tarefa aborrecida, as pessoas têm por norma, a capacidade de adotar uma mentalidade mais positiva, e perdem por isso menos meias, indica a Samsung.

O mesmo estudo diz ainda que os britânicos perdem cerca de 15 meias por ano - 1,3 por mês, o que no total representa cerca de 84 milhões de meias perdidas por mês no Reino Unido.