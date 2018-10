Passos Coelho rejeita ideia de voltar à política, pelo menos por enquanto...

O antigo primeiro-ministro esteve presente no lançamento do livro de Cavaco Silva

Pedro Passos Coelho esteve, esta quarta-feira, presente na apresentação do livro do ex-Presidente da República, Anibal Cavaco Silva e, apesar de não se ter alongado muito em declarações aos jornalistas, deixou algumas ideias no ar.

“Não vou comentar o livro porque estou a escrever sobre os meus factos. Não tenho nenhuma data fixada para o lançamento, ainda nem o acabei de escrever, não tenho pressa”, disse o ex-primeiro-ministro aos jornalistas.

Passos Coelho não quis comentar o livro de Cavaco, bem como esclarecer informações divulgada sobre si no mesmo: “Tudo o que eu gostaria de dizer já disse, até porque muitas outras coisas, que eu terei gosto em transmitir, têm de ser abordadas dentro de um enquadramento adequado que não é este, com certeza, por mais consideração que eu tenha pelo vosso trabalho”, declarou.

Questionado sobre a possibilidade de voltar ao mundo da política, o antigo governante afastou qualquer possibilidade de o fazer, pelo menos nos próximos tempos.

“Estou fora da atividade partidária e da atividade política e por lá me vou manter”, garantiu Pedro Passos Coelho.