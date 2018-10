Cristina Ferreira decidiu levar a sua equipa ao cinema. No final, fez uma confissão no Instagram.

A apresentadora da SIC assistiu ao filme 'Star Is Born' [‘Assim Nasce Uma Estrela’], com Lady Gaga e Bradley Cooper. No filme, as personagens acabam por formar um par romântico.

No final da sessão, Cristina Ferreira usou a sua conta oficial no Instagram para deixra um desabafo: “Não voltarei a amar”, escreveu numa publicação feita nos InstaStories.

Recorde-se que Cristina Ferreira é mãe de Tiago, fruto de uma relação de vários anos com António Casinhas.