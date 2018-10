“Não podemos deixar que o desespero leve o Brasil na direção de uma aventura fascista”

Lula da Silva apela à união em torno do candidato às presidenciais do Brasil Fernando Haddad.

O ex-presidente brasileiro, Lula da Silva, divulgou uma carta onde pede a união de "todos e todas em torno da candidatura de Fernando Haddad" num momento em que "uma ameaça fascista paira sobre o Brasil", referindo-se ao candidato Jair Bolsonaro.

Os candidatos vão à segunda volta das eleições já no próximo dia 28 de outubro, e agora Lula da Silva, ex-presidente do Brasil, divulgou uma carta a pedir a união do povo brasileiro.

“Neste momento, acima de tudo, está [em causa] o futuro do país, da democracia e do nosso povo. É hora de votar em Fernando Haddad, que representa a sobrevivência do pacto democrático, sem medo e sem vacilações”, escreveu, citado pelo jornal brasileiro Folha de São Paulo.

O antigo governante brasileiro defende o “legado” que o PT deixa ao Brasil, como é o caso do “compromisso” e da “democracia”.

“Será que nos odeiam porque tiramos 36 milhões de pessoas da miséria e levamos mais de 40 milhões à classe média? Porque tiramos o Brasil do Mapa da Fome? Porque criamos 20 milhões de empregos com carteira assinada, em 12 anos, e elevamos o valor do salário mínimo em 74%?”, questionou Lula da Silva, lembrando que o partido “nasceu na resistência à ditadura e na luta pela redemocratização do país, que tanto sacrifício, tanto sangue e tantas vidas nos custou”.