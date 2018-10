Realiza-se hoje protesto da PSP, GNR, SEF e guardas prisionais

Esta quinta-feira realiza-se o protesto, em Lisboa, de elementos da PSP, GNR, SEF, guardas prisionais, Polícia Marítima e ASAE.

Em causa está uma manifestação contra a falta de efetivos e de investimentos nas instituições policiais, além do desagradados com a proposta do Orçamento do Estado para 2019, que não contempla a valorização das carreiras e a consagração da profissão de desgaste rápido, avançou César Nogueira, presidente da Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) e secretário nacional da Comissão Coordenadora Permanente (CCP), citado pela Lusa.

César Nogueira esclareceu ainda que esta é uma manifestação “aberta a todos os polícias”, podendo estar no protesto outras estruturas que não estão incluídas na CCP.

O protesto irá decorrer a partir das 17h00, entre a Praça do Comércio e a Assembleia da República. A manifestação irá passar pela Rua do Arsenal, Largo do Corpo Santo, Rua Bernardino Costa, Praça Duque da Terceira, Avenida 24 de Julho, Avenida D. Carlos I e Rua Correia Garção, terminando em frente ao Parlamento.

Na última quarta-feira a PSP alertou para alguns condicionamentos, uma vez que, a partir das 17h00, a circulação dos elétricos e autocarros da Carris na zona da Assembleia da República será encerrada. O trânsito geral será fechado às 18h00.