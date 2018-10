Irmã de Meghan Markle garante que esta mentiu durante discurso sobre universidade

Através do Twitter, Samantha garante que as afirmações da irmã não correspondem à verdade

Depois de Meghan Markle afirmar que frequentou a Universidade de Northwestern graças ao seu trabalho e referir o grande esforço que foi pagar as despesas, a irmã, Samantha Markle, vem agora desmentir e garante que o pai cobriu todos os gastos.

“Foi com bolsas de estudos, programas de ajudas financeira e dinheiro do meu trabalho no campus que foram diretamente para as minhas propinas que consegui andar na universidade e sem dúvida que valeu a pena o esforço”, havia dito Meghan, durante um discurso nas ilhas Fiji.

Através do Twitter, Samantha garante que as afirmações da irmã não correspondem à verdade e que Thomas Markle gastou uma fortuna na sua educação, acrescentando ainda que tem provas em como Meghan mentiu.

O nosso pai pagou-lhe a universidade privada! Ela esqueceu-se da parte mais importante no seu discurso e há recibos que o podem comprovar. Eu amo a minha irmã, mas isto é ridículo. Não podes mentir assim, Meg! É um absurdo delirante”, escreveu.