Ex-mulher de Bruno de Carvalho sai do Sporting

Joana Ornelas, a ex-mulher de bruno de Carvalho, terá rescindido contrato por mútuo acordo com o Sporting.

Assim, Joana Ornelas deixará de dirigir o departamento de Business, Management e Relação Públicas do clube de Alvalade, função que ocupava desde outubro de 2017, pouco depois de ter casado com o então presidente do Sporting.

A sua promoção, anteriormente Joana Ornelas trabalhava no departamento de Marketing, foi alvo de críticas, Bruno de Carvalho foi acusado por funcionários do clube de estar a promover a mulher.

A rescisão surge num momento em que a ex-mulher de Bruno de Carvalho teria de voltar ao trabalho, após ter gozado seis meses de licença de maternidade, da filha que tem em comum com o antigo presidente do Sporting.

Recorde-se que Joana Ornelas e Bruno de Carvalho estiveram casados durante cerca de um ano e que a relação terá acabado mal.

O ex-dirigente leonino chegou mesmo a sugerir que a mulher só esteve com ele por interesse e que o abandonou quando ele mais precisava dela.