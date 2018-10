Homem mata irmão com tiro na cabeça em Coimbra

Os motivos do homicídio estão relacionados com uma questão de partilhas

Um homem de 49 anos morreu, esta quarta-feira à tarde, após ter atingido com um tiro na cabeça, em S. Martinho de Árvore, perto de Coimbra

O autor do homicídio será o irmão, de 60 anos, que fugiu do local mas já capturado pelas autoridades horas depois do crime.

O homicídio ocorreu pouco depois das 18h num campo agrícola. O motivo terá sido questões de partilhas familiares, de acordo com o Correio da Manhã.

O corpo já foi levado para o Instituto de Medicina Legal de Coimbra para a realização da autópsia.

O caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária do Centro que foi chamada ao local.