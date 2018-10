Ex-chefe de gabinete confirma que Azeredo Lopes sabia de tudo

O ex-chefe de gabinete do ex-ministro da Defesa disse no interrogatório, na quarta-feira, que informou o então ministro da Defesa Azeredo Lopes do memorando sobre Tancos, onde estaria relatada a operação de encobrimento da recuperação das armas de Tancos.

O documento foi entregue pelo ex-diretor da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, há menos de um ano, e assim que recebeu o memorando, o tenente-general Martins Pereira passou informação a Azeredo Lopes, avançou o jornal Público.

O ex-chefe de gabinete do ministro foi ouvido ontem na qualidade de testemunha e contou que depois de ter o documento nas mãos ligou imediatamente ao ministro, sendo que a chamada foi feita através do WhatsApp, cujos telefonemas e mensagens são encriptados.

Para comprovar as suas alegações, Martins Pereira colocou o seu telemóvel à disposição dos investigadores, para que tomassem as diligências periciais que achassem necessárias.

Sublinhe-se que na sua primeira declaração sobre o assunto, o ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes apenas confirmou que tinha sido recebido o major Vasco Brazão, da Polícia Judiciária Militar, e o então diretor da PJM, Luís Vieira, no ministério. Mais tarde, adiantou que tinha recebido o memorando durante essa reunião. Por sua vez, o ministério insiste que não há qualquer registo da entrega do documento.