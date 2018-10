Ameaças da Juve Leo colocam em causa homenagem a Boa Morte

Está marcada para esta quinta-feira, durante o jogo entre o Sporting e o Arsenal, no Estádio José Alvalade, uma homenagem a Luis Boa Morte, que vestiu as camisolas das duas equipas. Contudo, fonte próxima da organização disse ao SOL, que a homenagem ao antigo internacional português corre o risco de não se realizar. Em causa estão ameaças por parte da claque Juve Leo junto do presidente do clube Frederico Varandas.

Ao que o SOL apurou, o filho do antigo futebolista, Rodrigo Boa Morte, representa a formação do Benfica no escalão de benjamins, sendo essa a causa para a claque 'leonina‘ ameaçar vaiar, do início ao fim da homenagem, o nome de Boa Morte, formado no Sporting.

"É muito pouco provável que seja feita essa homenagem", disse fonte da claque ao jornal. Sobre eventuais pressões feitas ao presidente do clube de Alvalade, a mesma fonte não confirma que tenham ocorrido, mas "existem fortes indícios que apontam para isso".

Recorde-se que a homenagem ao antigo jogador,promovida pelo Arsenal, deveria realizar-se no intervalo da partida entre a equipa portuguesa e a equipa inglesa.

Resta saber se o Sporting desmarcará a cerimónia, face à posição da claque leonina.