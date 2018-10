Rei dos Belgas lamenta apenas uma coisa na visita oficial a Portugal: não durar três semanas

Philippe e Matilde, Reis da Bélgica, têm estado de visita a Portugal. No terceiro dia da visita oficial, quarta-feira, passado no Porto, Philippe confessou que apenas lamentava uma coisa na vinda a Portugal, que esta não tivesse durado mais tempo.

Antes do almoço, oferecido por Marcelo Rebelo de Sousa, no Salão Nobre da Bolsa, e ainda antes de brindar com Vinho do Porto, o Rei Philippe admitiu que lamentava que a visita tenha durado três dias, ao invés de três semanas.

Acerca do último dia da visita, Phillipe teceu elogios à cidade do Porto e garantiu que "a reputação da Invicta fala por si".

Recorde-se que, os Reis dos Belgas, Rei Philippe e Rainha Matilde, estiveram em Portugal no âmbito de uma visita oficial para reforçar a cooperação bilateral entre os países.