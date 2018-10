Bruno de Carvalho partilha foto ao lado de Filomena Cautela e Inês Gonçalves

O antigo dirigente do Sporting foi um dos convidados do programa '5 Para a Meia Noite'

Bruno de Carvalho vai estar juntamente com La Toya Jackson no programa ‘5 Para a Meia Noite’, da RTP. Apesar de ser transmitido esta quinta-feira, o programa teve de ser gravado antes devido ao facto da irmã da lenda pop não saber falar português e o antigo presidente do Sporting aproveitou para partilhar com os seus seguidores uma fotografia ao lado das apresentadoras, Filomena Cautela e Inês Gonçalves.

“Gatinho fofinho com as gatas do programa Filomena e Inês”, escreveu Bruno de Carvalho, na legenda da fotografia em que aparece ao lado das apresentadoras, enquanto segura um gato bebé nas mãos.

Os seguidores acharam alguma piada à partilha do antigo dirigente ‘leonino’ e houve mesmo quem perguntasse em tom de brincadeira: “onde está o gatinho fofinho?”.

Recorde-se que, ao contrário de La Toya, que criou grande expectativa no público, a presença de Bruno de Carvalho gerou uma onda de críticas.