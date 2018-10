Bruno de Carvalho no '5 Para Meia Noite': Filomena Cautela responde a críticas | Vídeo

Na noite desta quinta-feira, Bruno de Carvalho vai marcar presença no programa ‘5 Para a Meia Noite‘ da RTP ao lado de La Toya Jackson. Contudo, o anúncio feito por Filomena Cautela gerou uma onda de indignação nas redes sociais, tudo devido à presença do antigo presidente do Sporting no programa. Agora, a apresentadora decidiu responder às críticas através do seu Instagram pessoal.

“A cada convidado que tem a generosidade e a coragem de nos dar um pouco do seu tempo para se sentar no nosso sofá nós temos o dever de: primeiro prestar-lhe respeito, segundo respeitar o seu tempo e o seu ponto de vista, terceiro não acusá-lo nem questioná-lo. Não somos um programa de entrevistas, somos um programa de humor”, disse a apresentadora.

Ao contrário de Bruno de Carvalho, a presença da irmã de Michael Jackson gerou curiosidade e expetativa no público.

Filomena Cautela decidiu explicar também que o programa não vai ser transmitito em direto, uma vez que La Toya não sabe falar português, tornando-se assim mais fácil fazer a gravação e posteriormente transmiti-lo legendado.