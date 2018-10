Combustíveis . Rio vai “pegar” na promessa do governo para descer imposto

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou esta quinta-feira que o seu partido vai entregar uma proposta de alteração ao orçamento do Estado para descer o ISP, o imposto sobre os combustíveis, ou melhor, o adicional ao imposto.

Em declarações aos jornalistas, o líder social-democrata garantiu que seu partido vai “ pegar nas exatas palavras” do governo, que em 2016 acrescentou o adicional ao ISP face à descida dos preços dos petróleo.

Agora, com a subida dos combustíveis, o PSD quer tentar obrigar o executivo a cumprir a promessa, um dossiê que já levou a esquerda a alguns avanços e recuos com a proposta do CDS, entregue em junho deste ano.

“Uma proposta destas deveria ter condições para ser aprovada por unanimidade”, avisou Rui Rio, insistindo que se o PS votar contra, contraria a própria proposta do executivo de 2016.

Sobre o orçamento, Rui Rio voltou a defender que é um documento “ a pensar nas eleições” e não poupou críticas à hipótese de diversos défices: 0,2 ou 0,5 por cento.