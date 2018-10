Temperaturas vão baixar até 10 graus

Sábado será o dia com mais frio

Os termómetros vão assinalar uma descida de até dez graus, a partir de sexta-feira. A descida prevista das temperaturas deve-se a uma massa de ar muito frio, segundo uma meteorologista do IPMA.

A mudança significativa do estado do tempo no continente deverá começar a ocorrer amanhã ao fim da tarde que "deverá ficar sob a influência de uma massa de ar muito frio transportada por um forte fluxo de norte, na circulação de um intenso anticiclone localizado a norte dos Açores".

A especialista, citada pela agência Lusa, afirmou que o frio chega amanhã, mas que a descida das temperaturas será mais acentuada no sábado.

"A previsão aponta para uma descida gradual das temperaturas mínimas e máximas, sendo mais acentuada no sábado, dia em que se prevê vento forte, especialmente no litoral e nas terras altas”, explicou a meteorologista.

“Por causa da intensificação do vento vamos sentir um maior desconforto térmico. Sábado vai ser o dia em que vamos sentir mais frio", acrescentou.