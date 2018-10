Jovem português desaparece em França

Um jovem português está desaparecido em França desde segunda-feira, as autoridades francesas já estão a investigar o caso. Tiago Pata, da Gafanha da Nazaré, estava em Maisonsons Laffitte em trabalho.

De acordo com fonte próxima da família, citado pelo Jornal de Notícias, Tiago trabalha na empresa Painel Mágico e estava em trabalho perto de Paris há duas semanas, conjuntamente com dois colegas. Tiago, de 25 anos, deveria regressar sexta-feira, mas encontra-se em paradeiro incerto.

"No domingo à noite, foi ao aeroporto levar um dos colegas, que entretanto foi despedido. Depois, à 01h30, de domingo para segunda, mandou uma mensagem preocupante ao pai. Dizia para ele ir à polícia e ver se a namorada e a filha estavam bem. E que os amava muito", contou.

Segundo a mesma fonte, o pai do jovem, preocupado, terá entrado em contacto com ele e nessa altura “chorava e dizia que as coisas não estavam a correr como pensava (...) estava desanimado com o trabalho”.

Também a namorada de Tiago, Cátia, prestou declarações ao JN e revelou que o companheiro estava “ansioso por voltar”.

"Ele andava muito preocupado comigo e com a nossa filha de três meses, por não estar connosco. Estava ansioso por voltar e nem dormia com saudades da menina", disse.

Apesar disto, no dia seguinte, segunda-feira, o jovem foi trabalhar. Falou com a namorada por volta das 13h e parecia estar bem. Mais tarde, pelas 19h, falou com o pai e disse que ia comprar comida e beber uma cerveja. Terá saído do parque de campismo, onde estava alojado, com a roupa do trabalho e com a carrinha da empresa. Depois disso, nunca mais foi visto.

Nessa noite, do cartão da empresa, agora cancelado, foram levantados 500 euros e houve também movimentos no cartão pessoal do jovem.

"Achamos que pode ter sido assaltado. Mas ninguém faz nada e a família está desesperada", explicou um amigo, citado pelo JN.