César: “ Todo o país tem interesse no alojamento local, desfavorál ou favorável”

Presidente do grupo parlamentar do PS desvaloriza escolha de Hugo Pires, com interesses no imobiliário e no alojamento turístico

O líder parlamentar do PS, Carlos Cesár, afirmou esta quinta-feira que o deputado escolhido para substituir Helena Roseta ,na liderança do grupo de trabalho para a habitação, pediu um parecer à sub-comissão de ética para avaliar eventuais incompatibilidades. Contudo, o também presidente socialista fez questão de desvalorizar a questão. “Todo o país tem interesse no alojamento local, favorável ou desfavorável. Eu não serei certamente impedido de discutir o ISP por ter um carro a diesel”, declarou César aos jornalistas. Hugo Pires detém participações em empresa do ramo imobiliário, em que uma das vertentes é a alojamento turístico.

Sob o olhar atento de Helena Roseta, que acompanhou parte das declarações de César junto dos jornalistas, o presidente do grupo parlamentar socialista também recusou que a saída, sem aviso prévio, da arquiteta daquele grupo de trabalho não era “um caso”. O caso é o problema da “habitação”, acrescentou o líder parlamentar do PS, enaltecendo a participação “preciosa” de Helena Roseta no debate, e sublinhando também que Roseta “faz parte de património de discussão e de debate no nosso país” sobre a habitação.