Guarda-redes do Benfica faz apelo no Facebook para salvar a tia

O guarda-redes do Benfica, Bruno Varela, deixou uma mensagem nas redes sociais, a pedir ajuda para a tia, que foi diagnosticada com leucemia aguda.

“Graças a Deus os tratamentos estão a correr bem segue-se agora outra luta que é a procura de um dador de medula compatível e queria contar com a vossa ajuda para que isso seja possível”, começou por escrever o atleta.

“Ser dador de medula não é só doar sangue, a pessoa doa sangue e tem que dizer que está disponível para ser dador de medula, pois muita gente pensa que é só tirar sangue e não é. Ao doar sangue e seres compatível tens que estar ciente quando te chamarem para fazer exames para ver se está tudo bem. Segue-se a recolha da medula óssea e aí muitos dão para trás e a pessoa que já tinha um dador tem que esperar mais e, por vezes, pode já ser tarde”, lamentou Bruno Varela.

“A todos que quiserem e poderem ajuda: o tipo sanguíneo da minha tia é O+, mas peço que todos os tipos sanguíneos compareçam também, pois infelizmente não é só a minha tia que se encontra nessa situação. O horário do IPO Lisboa: a recolha é de segunda a sexta das 9h às 16h, sábado das 9 às 11h. O horário não é muito acessível, mas o tempo somos nós que o fazemos. Não deixem para depois, pois agora estamos cá, depois não sabemos”, acrescentou.