Foi mesmo Ross Geller que roubou as cervejas do supermercado?

A polícia de Blackpool, em Inglaterra, foi a autora de uma publicação que se tornou viral. Em causa está a fotografia de um alegado assaltante que, por acaso é muito parecido com David Schwimmer, que interpreta Ross Geller na série de culto ‘Friends’. A publicação chegou ao ator, que decidiu brincar com a situação.

“Senhores agentes, eu juro que não fui eu. Como podem ver estava em Nova Iorque. Boa sorte para a equipa trabalhadora de polícias de Blackpool #nãofuieu”, escreveu David Schwimmer na publicação, onde aparece a carregar cervejas num supermercado... Tal como o assaltante em Blackpool.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR