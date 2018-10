Netflix divulga primeiras imagens da nova Casa de Papel

A Netflix revelou, esta quinta-feira, as primeiras imagens do regresso de A Casa de Papel, que só tem estreia marcada para 2019.

A plataforma de streaming informa que o grupo estará de volta e que “desta vez acontecerá mais do que um simples assalto”. "Os riscos são agora maiores que nunca", anuncia ainda a Netflix.

O vídeo divulgado apresenta imagens dos protagonistas do costume e apresenta algumas novas caras. O som, esse é o de sempre: Bella Ciao, música associada à resistência italiana contra o fascismo.

As imagens revelam pouco do futuro da série e deixam mistério no ar, pois Berlin (papel desempenhado pelo ator Pedro Alonso), que morreu no último episódio da temporada passada, aparece no vídeo.