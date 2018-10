Cadela ‘burla’ clientes do McDonalds e é a própria dona a fazer o aviso

Numa cidade do Oklahoma, nos EUA, é frequente ver uma cadela junto a um restaurante da cadeia McDonald’s. Os clientes não conseguem resistir ao olhar melancólico e faminto do animal e acabam por lhe dar de comer batatas fritas e hambúrgueres.

Mas afinal tudo não passa de uma farsa, levada a cabo pela própria cadela. Ela não foi abandonada, não está perdida e não deve ter fome, quem o diz é a sua dona, que deixou um aviso no Facebook.

"Se vir a minha cadela no McDonald's, pare de alimentar o seu rabo gordo, porque ela não se sabe comportar e sai de casa todas as noites para ir ao McDonald's. Ela não é sequer um animal de rua. É apenas uma idiota trapaceira que se finge perdida para que as pessoas tenham pena dela e lhe deem os seus próprios hambúrgueres", escreveu Betsy Reyes.

A história da cadela ‘burlona’ tornou-se viral e já foi partilhada milhares de vezes.