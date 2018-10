De acordo com o ministério das Finanças, a melhoria do saldo global é explicada pelo crescimento de 5,4% da receita, superior ao da despesa, de 2,2%.

As administrações públicas registaram um excedente em contas públicas de 1,3 mil milhões de euros no terceiro trimestre, o que representa uma melhoria de 1,9 mil milhões de euros face ao período homólogo. No entanto, este resultado não inclui a despesa de 913 milhões de euros, considerada para o défice orçamental em contas nacionais, com a injeção de 792 milhões de euros no capital do Novo Banco e o pagamento de 121 milhões de euros aos lesados do BES pelo fundo de recuperação de créditos, e beneficia do fim do pagamento dos duodécimos do subsídio de Natal.

De acordo com o ministério das Finanças, a melhoria do saldo global é explicada pelo crescimento de 5,4% da receita, superior ao da despesa, de 2,2%. Até setembro, a receita fiscal do subsetor Estado cresceu 5,4%, com um aumento da receita líquida do IVA (5,1%), do IRC (11,7%) e do IRS (4,5%). Os reembolsos fiscais cresceram 2,5%.

Já a receita fiscal e contributiva beneficiou ainda do comportamento do mercado de trabalho, visível no crescimento de 7,0% das contribuições para a Segurança Social.

Despesa também sobe

A despesa cresceu 2,2%, explicada em grande parte pelo aumento da despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que “atinge máximos anteriores ao período do programa de Ajustamento, e das prestações sociais, em particular com a prestação social para a inclusão”, explica o ministério de Mário Centeno. Assistiu-se também a um crescimento significativo da despesa nas áreas da cultura (+8%) e empresas de transportes públicos, como a Comboios de Portugal (+13,8%) e a Infraestruturas de Portugal (+9,7%).

Já o investimento público na administração central cresceu 32%, excluindo PPP’s, “para o qual contribuiu o forte crescimento do investimento na ferrovia e no setor da saúde”.

Também neste período assistiu-se a uma redução dos pagamentos em atraso na ordem dos 70 milhões de euros, ou seja, o mesmo montante face a igual período do ano anterior. No entanto, o ministério das Finanças deixa uma garantia:a redução dos pagamentos em atraso deverá acentuar-se ainda mais nos próximos meses.