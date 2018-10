Fase de instrução da Operação Marquês arranca no final de janeiro

A fase de instrução da Operação Marquês vai arrancar na última semana de janeiro e, por lei, terá uma duração máxima de quatro meses.

A decisão foi tomada esta quinta-feira, numa reunião em que esteve presente o juiz de instrução Ivo Rosa, o Ministério Público e os advogados dos arguidos, revela a TSF.

Recorde-se que o juiz Carlos Alexandre vai ser alvo de um inquérito por ter levantado dúvidas em relação à transparência do sorteio informático para a distribuição do processo Marquês, que foi para ao juiz Ivo Rosa.

Dada a gravidade das declarações prestadas foi determinado, por despacho hoje proferido pelo Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, Conselheiro Mário Belo Morgado, a abertura de inquérito, para cabal esclarecimento de todas as questões suscitadas pela entrevista em causa que sejam suscetíveis de relevar no âmbito das competências do CSM", lê-se no comunicado do Conselho Superior da Magistratura.