NBA. LeBron consegue a primeira vitória ao quarto jogo nos Lakers

Ao quarto jogo oficial, finalmente a primeira vitória para os Lakers de LeBron James. Em Arizona, no reduto dos Phoenix Suns, o conjunto de Los Angeles venceu por 131-113, com o King a somar 19 pontos, sete ressaltos e dez assistências e a ficar perto do que seria o primeiro tripo-duplo na nova equipa - um objetivo que se frustrou ao passar todo o último período no banco.

O melhor marcador dos Lakers acabou por ser Lance Stephenson, que fez 23 pontos - os mesmos de Devin Booker, dos Suns. A antiga equipa de Kobe Bryant - que havia, esta semana, "ameaçado" voltar a jogar caso os Lakers não voltassem rapidamente às vitórias - subiu agora ao 13.º posto na Conferência Oeste, ainda bem longe dos lugares de acesso aos playoffs.

De mal a pior vão os Cleveland Cavaliers, que continuam a sofrer após a saída de LeBron: sofreram a quarta derrota noutros tantos jogos, em casa, perante os Brooklyn Nets (86-102). Os Cavs ocupam a última posição na Conferência Este.

Em Oakland, nenhumas dificuldades para os Golden State Warriors na receção aos Washington Wizards: 144-122 e um verdadeiro show de Stephen Curry. O base de 30 anos somou 51 pontos, quatro ressaltos e três assistências, com 11 de 16 triplos concretizados - e nem precisou de jogar o quarto período. Kevin Durant, a outra estrela dos bicampeões em título, acabou a partida com 30 pontos, oito ressaltos e sete assistências e deu que falar por uma atitude trocista para com os adversários: numa pausa pedida pelos Wizards no último período, e com os Warriors a vencer por 23 pontos de diferença, Durant - que até é natural de Washington - olhou para o banco e disse algo como "Tirem-me do jogo. Não quero jogar mais, eles são muito fracos!".

Veja aqui a provocação de Durant: