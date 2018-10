Ciclismo. TAD irradia ex-diretor-desportivo de Lance Armstrong

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) decidiu-se pela irradiação do ciclismo de Johan Bruyneel, antigo ciclista profissional e diretor-desportivo da US Postal, bem como do médico Pedro Celaya. Já o treinador José Martí ficará suspenso por 15 anos.

O organismo sediado na Suíça deu como provado que o trio "participou num elaborado e eficaz esquema de dopagem" entre 1997 e 2007, no qual Bruyneel "era o cérebro" e Marí e Celaya "figuras imprescindíveis". A Associação Norte-americana da Arbitragem (AAA) havia, numa primeira instância, suspendido Bruyneel por dez anos e Celaya e Martí por oito, mas o TAD entendeu por bem aumentar de forma considerável os castigos.

Johan Bruyneel foi diretor-desportivo da US Postal enquanto Lance Armstrong correu pelo conjunto norte-americano. Foi durante esse período que o antigo ciclista venceu sete edições da Volta a França - títulos que lhe viriam a ser entretanto retirados, precisamente devido ao recurso a substâncias dopantes.