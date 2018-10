Irmã de Kim Kardashian solidária com povo brasileiro

Khlóe Kardashian, irmã de Kim Kardashian, mostrou estar atenta às eleições presidenciais no Brasil. Na sua conta no Twitter, mostrou-se “triste” com o clima tenso em que os brasileiros estão a viver.

“A ama da minha filha é brasileira. Ela tem-me explicado a situação. É muito triste. Adoro aprender sobre os outros países, mas é uma loucura o que está a acontecer no mundo. Temos de nos lembrar de ser boas pessoas. Estou a rezar por vocês”, escreveu Khlóe Kardashian.

My baby nurse is Brazilian, she was explaining the situation to me. It’s so sad! I love learning about other countries but it’s just craziness what’s happening in our world. We have to remember to be good hearted people because even one person can make a difference. Praying 4all

“Ouvi dizer que estão a acontecer muitos crimes de ódio e isso deixa-me incrivelmente triste. Não sei porque existe tanta maldade, mas sei que ainda estamos rodeados de muito amor. Às vezes parece que não, mas estamos”, acrescentou.

I am so sorry!! I really am! I heard a lot of hate crimes are taking place and that makes me so incredibly sad! I do not know why so much evil exists but I also know that we still have so much love surrounding us. Sometimes it doesn’t seem that way but we do!