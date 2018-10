Liga dos Campeões. Golo de Bernardo nos melhores da jornada (com vídeo)

Bernardo Silva está entre os nomeados da UEFA para autor do melhor golo da jornada 3 da Liga dos Campeões. O médio português, recorde-se, apontou o terceiro golo do Manchester City no triunfo na Ucrânia (0-3), perante o Shakhtar Donetsk de Paulo Fonseca no instante imediato após entrar em campo, com um remate cruzado de fora da área.

O antigo jogador de Benfica e Mónaco concorre com Marcelo, Di María e Insigne. O lateral-esquerdo brasileiro fez o segundo golo do Real Madrid no triunfo caseiro sobre os checos do Plzen (2-1); o extremo argentino faturou já nos descontos do encontro entre o PSG e o Nápoles (2-2), resgatando um ponto para os parisienses, numa partida cujo marcador havia sido aberto pelo avançado italiano.

Veja aqui o golo de Bernardo Silva: