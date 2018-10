Mercado liberalizado do gás natural fecha setembro com 1,18 milhões de clientes

O número de clientes no mercado liberalizado de gás natural subiu 4,8% em setembro, face ao período homólogo, para os 1,18 milhões de euros.

De acordo com a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), desde março de 2015 que o crescimento do número de clientes no mercado liberalizado regista uma taxa média mensal de "aproximadamente 0,4%".

No entanto, em setembro, registou-se uma pequena diminuição da concentração de mercado e uma subida no que diz respeito ao consumo que atingiu 41 460 GWh em setembro, mais 24 GWh que no mês anterior. Este representou um acréscimo de 0,1% face a agosto e 2,4% face a setembro do ano passado.

O mercado liberalizado representa mais de 97% do consumo total registado em Portugal Continental.

“Um dado evolutivo de grande significância para o mercado liberalizado tem sido a evolução da penetração do ML nos diferentes segmentos de clientes. No caso dos consumidores industriais esse valor cifra-se, relativamente ao consumo, em aproximadamente 96% em setembro de 2018 e, nos consumidores PME e residenciais, cerca de 74% e 82%, respetivamente”, o que demonstra que a margem de crescimento do mercado liberalizado se encontra resumido a um conjunto de clientes de menores consumos individuais no segmento industrial e aos consumos de pequenas e médias empresas e residenciais.

A Galp manteve a posição como principal operadora no mercado livre, com 57% dos consumidores, enquanto a EDP registou uma quebra, mas continua no segundo lugar com 46% dos consumidores.